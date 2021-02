Família de Karol Conká reduz salário de produtor e demite estilista

A família de Karol Conká começa a cortar custos após a cantora, por causa das atitudes dentro do BBB21, perder shows e programas

Após noticiar que a equipe de Karol Conká teme que a cantora não tenha condições financeiras de pagar o aluguel – cerca de R$ 10 mil – do apartamento de luxo no qual mora em São Paulo, no bairro Jardim Paulista, a Coluna Leo Dias descobriu que os funcionários da rapper estão sofrendo reduções salariais e que um deles já foi demitido.

Segundo fontes da coluna, Ana, a mãe da cantora, diminuiu o salário do produtor Caio para R$ 2.500 por mês, dispensou o estilista Dário Mittmann e já faz planos para que a filha volte a Curitiba após o BBB21. O retorno de Karol Conká para a cidade é dado como certo, uma vez que a equipe de comunicação da rapper projeta que, até o momento, a artista não terá condições de pagar o aluguel em São Paulo.

Ainda segundo consta, o staff financeiro da sister tem enfrentado dificuldade por causa das polêmicas de Karol no BBB21, o que resultou no cancelamento de projetos que levam o nome da artista. A coluna procurou Dário Mittmann e a assessoria da cantora, porém não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.

