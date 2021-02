Fim de semana no Acre será de intensas chuvas e chegada de frente fria, diz Friale

O final de semana dos acreanos deve ser chuvoso, conforme previsão do ‘mago do tempo’, Davi Friale. “Pelo menos até a próxima segunda-feira (22), o tempo instável com chuvas a qualquer momento, vai continuar predominando em todos os municípios do Acre”, escreveu em publicação do seu site, ‘O Tempo Aqui’.

Em alguns pontos, inclusive, em Rio Branco, as chuvas poderão ser intensas, com acumulados entre 50 e 150mm. “No Acre, as chuvas mais intensas ocorrerão nesta sexta-feira e, principalmente, no domingo, quando o dia já poderá começar com chuvas em Rio Branco e demais municípios do leste e do sul do estado”, pontuou.

Frente fria

A principal causa de tanta chuva no próximo domingo é, além da elevada umidade do ar, a aproximação de uma fraca frente fria, que, também, deixará a temperatura agradável em Rio Branco e demais cidades do Acre.

“Alertamos que, nesses próximos dias, as chuvas intensas que deverão ocorrer, poderão provocar sérios transtornos à população de pontos vulneráveis, como inundação de ruas, transbordamentos de córregos e igarapés e deslizamentos de terra”, informou Friale.