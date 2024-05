Estrela de 13 Reasons Why, da Netflix, desistiu de carreira após série

A série 13 Reasons Why se tornou um grande sucesso da Netflix e contou com muita audiência durante as suas quatro temporadas. Entretanto, Dylan Minnette, responsável por dar vida ao protagonista Clay Jensen, desistiu da carreira de ator após a produção. Ele também é músico e faz parte da banda Wallows.

“Eu estava em 13 Reasons Why. Foi muito popular e definitivamente atingiu um auge no que eu tinha em atuação. Mas também começou a parecer um pouco como um trabalho. E eu estava em uma posição muito feliz, sempre foi divertido para mim, sempre muito inspirador, mas então estava começando a parecer apenas um trabalho”, declarou, em entrevista ao Zach Sang Show.

O artista explicou que pretende ter sucesso como músico. “A única maneira de isso acontecer é se eu dedicar 100% do meu tempo e energia nisso e levar isso muito a sério e mostrar ao mundo que todos nós levamos isso muito a sério”, descreveu.

Apesar da situação, Minnette contou não descartou uma possível volta às atuações. “Em algum momento, quando tivermos cumprido nossos deveres no Wallows e estivermos todos prontos para fazer uma pausa como banda, é quando terei a inspiração perfeita para fazer algo”, descreveu. A banda teve início em 2017 e esteve no Brasil para o Lollapalooza 2023.