Virgínia faz exigência a convidados do aniversário de Maria Alice

Virgínia Fonseca foi ao Instagram para mandar um aviso daqueles para os convidados do aniversário de Maria Alice, que completa 3 anos de idade. A influencer está em São Paulo para gravar o seu programa do SBT, o Sabadou com Virgínia, e deu a bronca.

“Amigos que vão na festa da Maria Alice, favor não se esquecerem de confirmar a presença, senão não vão entrar. Outra coisa: não esqueçam de levar o leite em pó, viu? Mais que um, porque eu sei que vocês têm condições de dar mais do que um”, alertou.

Como presente, Virgínia Fonseca pediu para que os convidados levassem um item específico para doação. “Meu maior presente é ter a presença de vocês nesse dia. Se ainda assim, quem quiser me presentear, gostaria de ganhar leite em pó para doação”, explicava o convite.

Virgínia Fonseca relata susto durante voo

Virgínia Fonseca voou para São Paulo nesta segunda-feira (27/5) para as gravações de seu programa no SBT, o Sabadou com Virgínia. Entretanto, a influencer revelou que ficou desnorteada durante o voo após passar por um susto daquele. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Flor e Maria Alice, além de estar grávida de José Leonardo.

“Cheguei em São Paulo, mas nem contei para vocês que cheguei. O avião fez um barulho diferente. Meu rabo não passava nem wi-fi”, declarou. Virgínia contou que, apesar do susto, tudo correu bem e que não se tratava de uma falha.

Por fim, ela contou que saiu “desnorteada” do avião. “Está tudo bem. Graças a Deus”, encerrou. Ela costuma fazer o trajeto de São Paulo para Goiânia para descansar apóas gravações por conta da gravidez de José Leonardo.

Virgínia encanta ao mostrar Zé Felipe conversando com José Leonardo

Virgínia Fonseca encantou seus seguidores ao mostrar Zé Felipe conversando com José Leonardo, que está prestes a nascer. O cantor acariciou a barriga da esposa e pediu para que o filho se mexesse.

“Zé, Zezinho, dá um chute aí para o papai ver se você está bem, se sua mãe está te dando comida. Se mexe, acorda, dá um chute aí pra gente ver você, todo mundo querendo te ver”, declarou.

Na sequência, o cantor aproveitou para mostrar a nova música, Minha Ex, para José Leonardo. “Colocando um forrózinho pro Zé”, explicou Virgínia. Por fim, ela elogiou o filho:

“Olha isso, ele é tão bonzinho que enquanto eu trabalho ele fica quietinho! Aí quando eu tô de boa, ele mexe que mexe”, completou.

Virgínia Fonseca faz ultrassom em seu programa

Virgínia Fonseca apresentará o Sabadou com Virgínia, do SBT, de uma maneira diferente e promoverá uma homenagem às mães. A influencer, que está grávida do terceiro filho, aproveitou a oportunidade para fazer o ultrassom de José Leonardo na televisão.

Para isso, a apresentadora recebeu a presença das oito irmãs de sua mãe, Margareth Serrão, e de Zé Felipe, além da ginecologista e obstetra Bruna Begosi.

A médica mostrará os detalhes da gestação de Virgínia e como está o desenvolvimento do bebê. Ela vai estrear o quadro Mãe Tá On.

“É irmã que não acaba mais. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Sei que foi difícil juntar todas no mesmo dia”, declarou a influencer, ao receber a as tias. Elas vão relembrar de quando tiveram os filhos. Maria Alice, de 2, e Maria Flor, de 1.

As tias de Virgínia vão relembrar da criação que tiveram. “Não existe família perfeita. Toda família, apesar do amor maior do mundo, existe a briguinha, porque ninguém é igual a ninguém. Nosso pai tinha muito ciúmes da gente. Por ele ficavam 9 bruacas dentro de casa, não se casava nenhuma”, explicam.