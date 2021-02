Flamengo x Internacional: veja onde assistir à partida do Brasileirão Série A

Colorado lidera com 69 pontos conquistados, e o Rubro-Negro aparece em segundo com apenas um ponto a menos

Flamengo e Internacional realizam neste domingo um confronto decisivo pelo título do Campeonato Brasileiro. Faltando duas rodadas para o término da competição, o Colorado lidera com 69 pontos conquistados, e o Rubro-Negro aparece em segundo com apenas um ponto a menos.

A partida entre as duas equipes representa também um duelo de estilos dentro de campo. Enquanto os cariocas se destacaram pela postura ofensiva ao longo do Brasileirão, os gaúchos chegam bem para a reta final por conta da boa atuação defensiva.

