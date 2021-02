Horóscopo 2021: confira a previsão deste domingo para seu signo

Libra (23/09 – 22/10)

Resolva suscetibilidades nos relacionamentos com posicionamento claro e objetividade. Hora de eliminar inseguranças com maturidade e aceitação dos limites impostos pela realidade. Alguém especial de longe alimentará o coração com esperanças e alegrias inesperadas. Mantenha a mente aberta a novas experiências e encontre soluções originais. Amor com planos de longo prazo.Horóscopo do sexo 2021: veja as previsões de cada signo em fevereiro