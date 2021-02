Jovens brilham, Flu bate o Ceará e quebra jejum de 16 anos no Castelão

Em boa fase na temporada, o Fluminense derrotou o Ceará por 3 x 1 na noite desta segunda-feira (15/2), fora de casa, e se consolidou como forte candidato na briga por uma vaga direta à próxima edição da Copa Libertadores.

O time tricolor mais uma vez recorreu aos garotos de Xerém para conquistar o resultado positivo, construído com gols dos jovens John Kennedy, Martinelli e Samuel. Um dos destaques do Brasileirão, Vina balançou as redes para marcar o tento único dos anfitriões. Foi a primeira vitória dos cariocas diante do rival na Arena Castelão desde 2005, quebrando um jejum de 16 anos.