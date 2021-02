Ministro da Saúde diz que Gladson está lidando de forma satisfatória com a pandemia no Acre

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, aproveitou a sua chegada ao Acre nesta quarta-feira (24), acompanhado do presidente Jair Bolsonaro e da bancada federal, para reafirmar o compromisso do governo com o Estado.

Na ocasião, Pazuello destacou que o executivo estadual está lidando de forma muito satisfatória com a pandemia do coronavírus.

“Pelo que visualizei até aqui no quesito Saúde, o Governo e os municípios estão lidando muito bem com a pandemia do coronavírus e com o atendimento aos pacientes nas unidades especializadas. Deixo aqui o nosso compromisso com o Estado, para garantir sempre o que for necessário para vencermos esse vírus”, explicou.

O governo federal trouxe no mesmo voo cerca de 29 mil novas doses de vacina para o Estado, incluindo os imunizantes AstraZeneca e Coronavac.

