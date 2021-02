Monitorado por tornozeleira é ferido com dois tiros perto de barbearia no Belo Jardim

O monitorado por tornozeleira eletrônica, Heliton Rodrigues da Silva, 23 anos, foi ferido com dois tiros nas costas, na noite desta quinta-feira (4), próximo a uma barbearia no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Heliton estava chegando na barbearia, quando dois homens em uma motocicleta chegaram no local. O passageiro, que estava armado, desceu do veículo e atirou contra a vítima, que foi atingida por dois tiros nas costas. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou Heliton ao pronto-socorro de Rio Branco. O quadro de saúde do homem é estável.

Policiais militares estiveram no local, fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

O caso vai ser investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários