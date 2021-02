PF deflagra operação na fronteira do AC com Peru para combater migração ilegal

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (26) a Operação Advenus, em Rio Branco e Assis Brasil, onde foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão envolvendo a migração ilegal.

Segundo a PF, a investigação foi iniciada após a identificação de que estaria havendo o transporte ilegal de migrantes para o Peru, através do Rio Acre ou da Ponte da Integração – que separam as cidades de Assis Brasil e Iñapari – com ajuda de coiotes.

De acordo com as investigações, a região é uma rota conhecida por migrantes que buscam chegar a países como EUA e Canadá. Criminosos no município se aproveitam da vulnerabilidade desses migrantes e, em troca de dinheiro, prometem auxiliar a travessia de maneira ilegal para o Peru, sem, contudo, mencionar a probabilidade de insucesso de empreitadas dessa natureza.

Recentemente, a questão ganhou ainda mais relevância em razão da ocupação da ponte fronteiriça por centenas de estrangeiros, de diversas nacionalidades, que visavam entrar em território peruano. Acredita-se que a atuação dos coiotes é um dos fatores que contribuiu para o agravamento da situação.

O nome da operação remete à palavra ESTRANGEIRO em latim, uma vez que se sabe que os migrantes (estrangeiros) são aliciados por esses coiotes ao chegarem no município de Assis Brasil.

