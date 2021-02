Roraima Rocha é o novo colaborador da coluna Pimenta no Reino, no ContilNet

A coluna Pimenta no Reino, do site ContilNet, conta a partir desta terça-feira (23) com um novo colaborador.

Trata-se do comunicador acreano Roraima Rocha, que completa o time para melhor informar os leitores sobre os bastidores da política acreana.

Comunicador há muitos anos, Roraima já atuou como assessor na Prefeitura de Rio Branco e na Câmara dos Deputados, além de ter participado ativamente de algumas campanhas no Estado.

“A ideia é fazer um espaço plural, debater a política do Acre de forma clara e falando a verdade. O acreano respira política e o desafio de escrever para um site do tamanho do ContilNet é animador e deixaria qualquer um com um friozinho na barriga. Comigo não é diferente. Será uma grande honra”, disse à reportagem.

Você pode conferir a atualização da coluna semanalmente no nosso site.

