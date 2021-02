Secretário nacional chega ao Acre para tratar de crise imigratória na fronteira

O Acre recebeu nesta quinta-feira (18) a visita do secretário Nacional de Assistência Social, Miguel Ângelo Gomes, para tratar da crise imigratória na fronteira do Acre, em Assis Brasil, com o Peru.

Acompanhado de representantes da Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Miguel garantiu à secretária Estadual de Assistência Social, Ana Paula Lima – em uma reunião na Casa Civil -, que dará todas as orientações necessárias para a execução de investimentos já feitos pelo governo federal no Estado.

“Sabemos da dificuldade que o Estado enfrenta com essa crise migratória e nos oferecemos para ajudar no que for necessário, com a execução de investimentos já feitos e com orientações sobre como lidar para garantir os direitos dos imigrantes”, explicou.

Os refugiados haitianos estão tentando passar pela fronteira para retornarem ao país de origem, mas estão sendo impedidos pela tropa policial peruana. O fato também contribuiu para o decreto do estado de emergência oficializado pelo governador Gladson Cameli nesta quarta-feira (18).

“É uma questão que envolve saúde pública, assistência social e segurança”, finalizou.

Na ocasião, o representante da Secretaria de Justiça e Segurança Pública no Acre, Mauricio Pinheiro, argumentou que agentes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), do Batalhão de Choque e das Rondas Ostensivas Táticas (ROTAM) estão à disposição do município para garantir a ordem.

“Nossa prioridade é garantir a segurança da população e dos imigrantes, que amparados pelos Direitos Humanos, precisam ter suas vidas protegidas”, explicou.

