Morte de piloto acreano, friagem e Bahrem no Acre; veja as mais lidas da semana

SEGUNDA-FEIRA

Tio e sobrinho são as vítimas assassinadas com tiros na cabeça, às margens de rodovia

Naezio da Silva Santos e Dalberson da Silva Santos, que são tios e sobrinho, foram encontrado mortos nas primeiras horas desta segunda-feira (6), no km 25 da Rodovia AC-475, no município de Acrelândia, no interior do Acre.

Após pegar covid e influenza, acreano morre aos 43 anos na UTI do Santa Juliana

O sobrinho do ex-prefeito de Rio Branco Mauri Sérgio, o zootecnista Flávio Lima, morreu nesta segunda-feira (6), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.

TERÇA-FEIRA

Referência nacional, Bahrem será o mais novo bar e restaurante de Rio Branco

Quem está chegando no segundo semestre de 2024, em Rio Branco, é o Bahrem, empreendimento que nasceu no estado de Goiás, a partir da ideia de dois amigos, e se estendeu pelo Brasil. Referência em culinária e bebidas, o bar terá sede nas dependências do Via Verde Shopping, onde funcionava o Divino Fogão, com saída para o estacionamento.

Túnel do tempo no Acre: cientistas concluem 1ª etapa de obra que ajudará a desvendar a Amazônia

No ano passado, um grupo de 69 pesquisadores, de 12 países diferentes, iniciaram uma perfuração de um poço com mais de 2 quilômetros de profundidade, em Rodrigues Alves, no Acre.

QUARTA-FEIRA

Acre tem 7 concursos e seletivos com inscrições abertas e salários de até R$ 13 mil; aproveite

O Acre tem 7 concursos e processos seletivos com inscrições abertas durante todo o mês de maio. As vagas são para o ensino médio, técnico e superior, disponíveis na capital Rio Branco e nos municípios do interior. O ContilNet traz um panorama sobre as oportunidades, quantidade de vagas e período de inscrição.

Estudantes trocam socos e puxões de cabelo após briga por ‘ficante’ no centro de Rio Branco; VÍDEO

Duas adolescentes que são estudantes do Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CEBRB), trocaram socos e puxões de cabelo na manhã desta quarta-feira (8), na frente da escola, na Praça da Revolução, na área central da capital.

QUINTA-FEIRA

Piloto acreano morre após queda de avião no interior de Roraima; corpo será velado em Rio Branco

O piloto de avião acreano Bruno Cezar Brito Carneiro morreu nesta quinta-feira (9), após uma queda de um avião agrícola em uma fazenda no município de Iracema, em Roraima.

Acre recebe 1ª friagem do ano na próxima semana; temperatura pode chegar a 15ºC

O frio está chegando ao Acre com a primeira friagem do ano, anunciando a chegada da terceira onda polar de 2024. As cidades de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira se preparam para temperaturas mínimas entre 15 e 18ºC, previstas para começar na próxima terça-feira, dia 14 de maio. As informações são do meteorologista Davi Friale, do site O Tempo Aqui.

SEXTA-FEIRA

Rogeria Rocha está grávida? Vídeo de teste de gravidez ao lado de Cremosinho agita a web

Nesta sexta-feira, o humorista e influenciador Cremosinho deixou a internet em polvorosa ao compartilhar fotos e vídeos sugerindo uma possível gravidez de sua namorada, a influenciadora acreana Rogeria Rocha.

Após Governo anunciar obra, engenheira vai fazer vistoria e cai do telhado do Teatrão em Rio Branco

A engenheira mecânica Welida Castro Atrevisani Santolin foi vítima de uma queda de um telhado ao fazer uma vistoria, na manhã desta sexta-feira (10), no Teatro Plácido de Castro, conhecido como Teatrão, localizado na Avenida Getúlio Vargas, no bairro do Bosque, em Rio Branco.