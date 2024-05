Prefeitura do Acre anuncia reforma de praça e construção de concha acústica; veja detalhes

A revitalização da praça central e construção de um Concha Acústica foi anunciada pela Prefeitura de Senador Guiomard, sendo uma maneira de reforçar a cultura e economia do local.

A entrega está prevista ainda para o segundo semestre deste ano, no mês de agosto. A prefeita diz que a Concha Acústica será um espaço de grande importância, por ser um espaço fixo e com boa estrutura para apresentações culturais e de cunho religioso, fazendo com que os custos destes eventos sejam reduzidos.

Para além do fomento cultural, a prefeita também diz que será uma maneira de atrair visitantes, potencializando também o turismo e, consequentemente, impactando positivamente a economia local.