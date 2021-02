Sem mudança na presidência, São Francisco tem novos membros na diretoria

Uma assembleia geral realizada no dia 14 de janeiro definiu mudanças na composição da diretoria do São Francisco. O clube segue sendo presidido por Bismarck Luiz, mas novos membros foram aclamados para ocupar cargos da diretoria e do Conselho Deliberativo.

Na vice-presidência fica Jacinto Maia de Souza Júnior. Liduina de Almeida Costa e Tatiane Filgueira Melo serão primeira e segunda tesoureiras. Cleuto Araújo Sales Silva é o diretor de futebol feminino. Marcelo Fontinele é o diretor de futebol profissional masculino. Lidinez de Freitas Moisés é primeiro secretário. Larissa Siqueira da Silva fica como segunda secretária.

No Conselho Deliberativo ficam como titulares: Anna Giulia Valente Damasceno, Rogério dos Reis Souza e Alessandro de Aguiar Alves. O departamento médico será responsabilidade de Michelle de Oliveira Melo Wiauk. Edson Rimet Rodrigues da Silva é o diretor administrativo. Rayran de Souza Cavalcante assume a direção de marketing.

Jailton Gadelha da Silva e Maydeson Carlos Santos da Costa são diretor e vice de futebol de base. Maria do Socorro Oliveira dos Santos é diretora social e João Carlos de Oliveira Filho fica como suplente.

O mandato da diretoria é válido pelo biênio 2021/2023. O São Francisco tem no calendário da temporada do futebol profissional masculino a disputa do Campeonato Acreano, que começa no dia 7 de março. A estreia será contra o Rio Branco-AC. A tabela detalha ainda não foi divulgada pela Federação de Futebol do Acre (FFAC).

