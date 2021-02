Thammy Miranda sobre ação contra Lumena

Thammy protocolou uma representação no Ministério Público do Rio contra Lumena; sister é acusada de desferir "insultos raciais" à Carla Diaz

Thammy Miranda voltou a falar sobre a representação que protocolou no Ministério Público do Rio de Janeiro contra Lumena Aleluia , participante do “BBB 21”, por conta de seus comentários ofensivos à atriz Carla Diaz.

“Eu não posso desrespeitar o outro se eu quero ser respeitado. Vou repetir mais uma vez e, se alguém quiser, posso fazer um desenho também. Não é sobre cor, é sobre respeito”, iniciou Thammy Miranda , em vídeos publicados no stories do Instagram.

