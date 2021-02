Tristeza: com Iaco em 18 metros, falta pouco para Sena enfrentar alagação igual a de 1997

A situação no município continua muito delicada, visto que centenas de famílias tiveram que deixar suas casas

O Rio Iaco em Sena Madureira segue subindo de forma assustadora, de acordo com as medições realizadas pelo Corpo de Bombeiros.

Na manhã deste sábado (20), às 7h, o manancial registrou a marca dos 18,03 m. São 18 cm a mais do que o atingido às 18h desta sexta-feira – 17,85 m.

A situação no município continua muito delicada, visto que centenas de famílias tiveram que deixar suas casas e as ruas do centro da cidade já foram invadidas.

Faltam apenas 1,37 m para o manancial alcançar o registrado na maior alagação que Sena já enfrentou, em 1997, quando chegou aos 19,40 metros.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários