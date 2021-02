Vídeo: ignorando covid-19, acreanos aglomeraram no Mercado Velho e Gameleira

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram as pessoas sem máscara passeando normalmente

Em meio a crise na saúde pública que o Acre enfrenta, centenas de pessoas resolveram se aglomerar no Mercado Velho e na Gameleira, no domingo (21), em Rio Branco.

Internautas divulgaram vídeos das aglomerações e manifestaram revolta em razão do fechamento do comércio (bandeira vermelha) imposto pelo Comitê de Acompanhamento do Covid-19.

Apenas no domingo, foram registradas 6 mortes por covid-19. O número de infectados é de 54.786. Até o momento, o Acre registra 151.367 notificações de contaminação pela doença. Pelo menos 46.016 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 284 pessoas seguem internadas.



