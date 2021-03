Acreanas ganham menos que homens no mercado de trabalho e trabalham o dobro em casa

Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (8), Dia Internacional da Mulher, mostra que as mulheres recebem remuneração média inferior à dos homens em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

No Acre, os dados da consultoria IDados com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, mostram que as mulheres ganham, em media, 90,4% da remuneração paga aos homens. Enquanto o salário médio das mulheres é de R$ 1,902,00, os homens ganham R$ 2,103,00.

Além da diferença salarial, as mulheres acreanas se sobrecarregam com as tarefas domésticas. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que em 2019, no Acre, as mulheres dedicaram uma média de 20,4 horas semanais aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos. O tempo é quase o dobro dos homens, de apenas 11 horas.

“Mesmo para as mulheres que se encontram ocupadas, o seu maior envolvimento em atividades de cuidados e/ou afazeres domésticos tende a impactar na forma de inserção delas no mercado de trabalho, que é marcada pela necessidade de conciliação da dupla jornada entre trabalho remunerado e não-remunerado”, diz o relatório do IBGE.

Veja abaixo a remuneração e a diferença salarial por estados