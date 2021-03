Acreanos formados no exterior protestam em Brasília por mais vagas no Mais Médicos

Cerca de 25 grupos de médicos brasileiros formados no exterior, incluindo acreanos, estão em frente à Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta terça-feira (9), pedindo o aumento de vagas no mais novo edital do Programa Mais Médicos.

A manifestação tem a ver com o anúncio feito pelo governo federal, na última semana, de 3 mil vagas para todas as unidades da federação, como forma de combater a pandemia do novo coronavírus.

Do Acre, um delegação composta por 5 representantes também participou. Uma das coordenadoras do movimento no Estado, a médica Clélia Maria Hassem, disse que o Brasil precisa de mais médicos neste momento e que a manifestação é legítima.

“O governo precisa ampliar o número de vagas, tendo em vista que a população está precisando de profissionais da medicina neste momento tão complexo, em que o Sistema Único de Saúde (SUS)”, explicou.

Banners com fotos dos profissionais foram instalados no gramado do espaço, chamando a atenção dos políticos e dos populares.

Ainda nesta semana, cerca de 170 vagas foram abertas só para o Acre, no mesmo edital das 3 mil oportunidades para todo o país.

De acordo com Clélia, somente no estado acreano, mais de 2 mil profissionais formados no exterior estão desempregados e esperando uma oportunidade.

“O nosso inimigo é o coronavírus. Criaram sobre nós [médicos formados no exterior] um preconceito absurdo. Ainda nos encaram como estudantes. Não somos estudantes. Somos profissionais habilitados e certificados, disponíveis para ajudar a salvar vidas”, finalizou.

