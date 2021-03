Advogada de infratores ambientais é nomeada superintendente do Ibama no Acre

Helen de Freitas Cavalcante é indicação direta do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Acre já tem nova superintendente. Trata-se da advogada Helen de Freitas Cavalcante, especializada em livrar infratores ambientais da Justiça. A nomeação foi publicada na edição desta quarta-feira (3) do Diário Oficial da União (DOU).

Em suas redes sociais, ela vende serviços jurídicos para pessoas que são alvos de agentes do órgão que irá comandar a partir desta semana. “Procure um advogado que atue em Direito Ambiental (que saiba o que fala), se antecipe”, escreve.

Em nota ao Estadão, Cavalcante afirmou ser indicação direta do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que no ano passado causou polêmica com a expressão “passar a boiada”, ao defender mudanças de regras ambientais enquanto as atenções do país estão voltadas para a pandemia de Covid-19, que está em seu pior momento no Acre.

Helen disse ainda que vai atuar de forma técnica e nos “ditames da legalidade observando as leis e diretrizes ambientais pertinentes ao órgão”.

