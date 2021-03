Ambulâncias são usadas como leitos para pacientes com Covid-19 na entrada do Into

Foi publicado no Instagram na noite de sexta-feira (12) uma imagem com várias ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) servindo como leitos para pacientes acometidos pela Covid-19, em virtude do colapso no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC).

A foto foi postada na página oficial do Samu de Rio Branco. Na postagem, o órgão alerta para a situação caótica no Estado. “A imagem é forte, mas a realidade do Brasil chegou ao estado do Acre, esforços concentrados em salvar vidas! Um samuzeiro não foge a luta!”.

De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) estava, nesta sexta-feira (12), com 96% dos leitos de UTIs ocupados. Dos 98 leitos, apenas 2 estavam disponíveis para pacientes.

