Arthur conversa com Projota sobre Carla Diaz: ‘Não consigo dar algo a mais’

Arthur se junta a Projota na porta do Quarto do Líder do BBB21 e eles começam a conversar sobre Carla Diaz. O rapper questiona: “Como é que você está se sentindo em relação à Carlinha?” “Eu estou de boa, falei que não iria me estressar mais, ‘tá’ ligado?”, responde o instrutor de Crossfit. “Mas por que, aconteceu alguma coisa para você se estressar?”, pergunta o paulista. “Não. Igual ontem, já estava certo de que iríamos dormir no chão, já tinha falado, aí pegou e deitou na cama. Não vou me estressar com essas paradas mais, sabe? Acordou hoje já, mexi com ela, mexeu comigo”, aponta o brother.

“Ela está gostando real de você, mano”, declara Projota. “Por que você acha isso?”, pergunta Arthur. “Porque ela vem conversar comigo, sabe? Ela sente. Estou falando, eu vejo, mano. Aí ontem, por exemplo, uma hora ela sentou comigo, e aí perguntou a mesma coisa. Assim: ‘O que você acha que o Arthur está pensando? Como você acha que ele está se sentindo?’ Eu falei: ‘Eu acho que ele está bem, ele está mais leve”, relata o rapper.

Na sequência, Projota conta que a atriz se queixou por Arthur não estar perto dela na festa do último sábado, 13/3, e diz: “Eu realmente sinto que ela está entregue. Ele está supercarinhosa, ela está entregue”.

Ele escuta a opinião do rapper e, em seguida, desabafa: “Aqui dentro, acho que não consigo dar algo a mais”. “Ou ainda não é o momento”, completa Projota, e Arthur concorda: “Ou ainda não é o momento, exato. Isso pode mudar, sabe. Igual ontem, por exemplo, ela falar que se sentiu assim, e tal, é até estranho, porque em diversos momentos da festa, ela estava trocando ideia com a galera, fazendo o jogo dela, e eu estava de boa, sozinho. Como você viu, eu fiquei muito tempo ali sozinho na pista de dança e tal”.

Mais cedo, Carla Diaz chamou Arthur para uma DR e disse: “Vem para cá! Vem para cá, olha para mim”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários