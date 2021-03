Atletas são executados em Manaus após vencerem torneio de futebol

O crime teria sido motivado por que os jovens venceram um torneio no bairro Terra Nova, em Manaus

Dois jovens atletas amadores foram mortos e outros dois ficaram gravemente feridos após sofrerem um ataque a tiros. O crime aconteceu no início da noite da última sexta-feira na rua Arueira, no bairro Monte das Oliveiras, em Manaus.

De acordo com o tenente Ronaldo Azevedo da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime teria sido motivado por os jovens terem vencido um torneio no bairro Terra Nova. As vítimas que foram a óbito não tinham passagem na polícia.

