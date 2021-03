Atlético-AC, Galvez e Rio Branco-AC geram mais de 100 empregos e têm gastos mensais de R$ 240 mil

Com a paralisação do futebol acreano, os clubes de maiores investimentos sentem no caixa os impactos da pandemia do novo coronavírus.

Juntos, Atlético-AC, Galvez e Rio Branco-AC têm despesas de R$ 240 mil e geram 119 empregos diretos, entre jogadores, comissões técnica e demais funcionários.

Sem autorização para treinamentos coletivos, Galvez e Rio Branco-AC decidiram suspender as atividades em seus respectivos Centros de Treinamentos, na capital.

O Atlético-AC avalia a possibilidade de seguir o mesmo caminho em reunião nesta segunda-feira (22).

A Federação de Futebol do Acre (FFAC), agendou para a próxima quinta-feira (25), uma reunião com os dirigentes dos clubes para definir o futuro do Campeonato Acreano 2021.

– O futebol já tá provado que não causa nenhum tipo de infectado porque todos são testados. Quando você pega uma pessoa com Covid-19, ele é imediatamente afastado. Pelo contrário, o futebol até protege a população – destaca o presidente da FFAC, Antônio Aquino Lopes.

Entre os dirigentes, há um consenso que o futebol do Acre não recebe o apoio devido do poder publico e da classe empresarial.

Aliás, o presidente do Galvez, coronel Edener Franco, ressalta que enquanto não houver união, o esporte do estado não vai galgar passos maiores.

– Podem continuar falando que o futebol do Acre não presta, podem continuar falando que falta qualidade, mas se não tivermos apoio da classe política, da classe empresarial, da população de uma forma geral, continuaremos nesse mesmice, sem termos um acesso, sem termos equipes melhores preparadas para o cenário nacional – afirma.

O Campeonato Acreano estava programado para começar dia 7 de março, mas como o estado está em faixa vermelha da pandemia, que é a mais restritiva, a FFAC não pode promover nenhuma competição.

(Foto de capa: Reprodução/Rede Amazônica Acre)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários