BBB 2021: Gilberto, Fiuk e Sarah apostam na eliminação de Juliette

Juliette até foi votada pela maioria dos participantes do BBB 2021, mas acabou escapando do paredão com o voto de minerva do líder Gilberto.

O pernambucano, junto a Fiuk e Sarah, voltou a falar da advogada e o trio ficou pensando que ela possa ser a próxima eliminada.

O trio começou a cogitar o que aconteceria caso Juliette parasse na próxima berlinda. Gilberto apostou que Arthur corre o risco de ser eliminado do reality show da Globo.

Fiuk ficou na dúvida e imaginou o instrutor de crossfit enfrentado a sister da Pipoca: “Se for Arthur e Juliette, se a Juliette voltar, aí vocês vão ver a Juliette”.

O doutorando em Economia criticou a reação da ex-aliada na volta de Carla Diaz do paredão falso:

“Eu acho que ficou muito feia a volta da Carla para a Juliette”. Sarah concordou com o amigo: “O que ela mais quis fazer foi jogar na nossa cara que a gente tava errado”.

O filho de Fábio Jr também teve esse mesmo ponto de vista e deixou claro a sua antipatia pela maquiadora: “Só pode ser. A Juliette não me engana. Ela não me engana. Ela pode enganar algumas pessoas aqui”.

A consultora de marketing, discordando de uma opinião anterior, palpitou que Juliette acabe eliminada antes de Arthur. O ator cobrou uma resposta do público sobre a rival: “Não é possível que a galera não tá vendo tudo. Não é possível”.

Sarah, finalizando o papo, colocou na balança as polêmicas entre os dois citados pelo trio:

“As coisas do Arthur têm um tempo maior. Tem uma coisa ali, outra coisa ali. Ela tá vindo de uma crescente de coisas e não para. Ele tá tentando parar, ele tá recuando. Ela não para”.

Vale citar que uma nova Prova do Líder será disputada nessa quinta-feira (25), trazendo possivelmente um novo manda-chuva no jogo.

Gilberto, dessa vez, não vetará ninguém da disputa pelo cargo mais desejado do Big Brother Brasil.

