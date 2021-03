‘BBB 21’: Gilberto muda de visual e tira a barba após saída de Sarah

Gilberto está muito abalado com a saída de Sarah do “BBB 21”. A consultora de marketing, que era uma das favoritas no começo do programa, foi eliminada no paredão da noite dessa terça-feira (30) .

Assim que a amiga deixou a casa, o economista teve uma crise de choro e decidiu mudar o visual na manhã do dia seguinte.

O brother acordou antes do despertador tocar e raspou completamente. Gilberto estava deixando a barba crescer desde o começo do programa e está parecendo outra pessoa agora.

O economista voltou a dormir depois da mudança de visual.

Assim que Sarah deixou o “BBB 21”, Gilberto teve uma crise de choro. O pernambucano chorava e gritava e foi consolado por alguns outros participantes, como João.

Ele também disse que sua estratégia será ficar quieto e sem se envolver muito no jogo por enquanto.

CHOCADO COM O GIL TIRANDO A BARBA MEU DEUS QUE LINDO pic.twitter.com/UTmO1ypZ99 — bê do vigor. 0,29% (@vigorando_) March 31, 2021

acordamos com um novo participante no bbb, o Gil tirou a barba!!!

#bbb21 pic.twitter.com/8NJQnDriiU — terraqueo tentando viver (@terraquense) March 31, 2021

(Foto: Reprodução)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários