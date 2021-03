BBB 21: Projota, Pocah e Thaís estão no Paredão

Aconteceu na noite deste domingo a formação do sexto Paredão real do BBB 21, já que o último foi falso. Conforme Tiago Leifert havia explicado no dia da prova do líder, a berlinda foi formada com a indicação do líder e os três participantes mais votados pela casa, dos quais um se salvou após disputar a prova Bate e Volta.

Com a volta de Carla Diaz, que ficou menos de 48 horas afastada do reality e retornou cheia de mistério, alguns participantes refizeram suas estratégias. Já o líder, Fiuk, teve de repensar sua indicação e colocou Projota no Paredão após o rapper vencer a prova do Anjo e imunizar o amigo, Arthur.

“Aqui dentro às vezes tem que esquecer um pouco a gente lá fora. Independentemente de qualquer coisa vou te admirar como cantor, Projota, mas você disse que ‘se precisar votar em você [Fiuk] em algum momento vou votar’. Sinto que posso ser mira deles”, disse o cantor, se referindo a parceria entre o rapper e Arhtur para justificar sua indicação.

Os mais votados pela casa foram: Gil, Pocah e Thais. O doutorando pernambucano recebeu votos de Thais, Viih, Pocah e Carla; já a cantora carioca recebeu indicações de Gil, João, Sarah e Juliette e; a dentista goiana foi votada por Rodolffo, Caio, Projota e recebeu o voto duplo de Arthur, que ganhou o benefício por ser o menos votado no paredão falso.

Para a prova Bate e Volta foram espalhadas bexigas gigantes pelo jardim nas cores rosa e azul, o item premiado continha papel picado dourado. Gil, Pocah e Thais, revezadamente, tinham que escolher um dos balões e com um dardo tentar acertá-lo. O doutorando escapou do Paredão ao persistir no número 12, após errar o alvo na primeira tentativa.

Na dinâmica Dedo-Duro, Fiuk sorteou Thaís e Juliette, que pediram para descobrir os votos de Rodolffo e Projota, respectivamente. Ambos votaram em Thaís. Como de costume, cada um dos emparedados tiveram 30 segundos para defender a permanência no reality. Pocah foi a primeira a falar.

“Sei que errei e me perdi, mas queria muito uma oportunidade para jogar com a cabeça que estou atualmente”, pediu a funkeira, lamentando estar no Paredão com duas pessoas queridas para ela. “Quero muito ficar, porque tenho aprendido, crescido e me desconstruído. Eu estou entregue ao que Deus quer para a minha vida e o público quer para o show”, disse Projota.

Leia Também: Cleo reage contra ofensas a Fiuk após formação de Paredão

Bastante nervosa, Thaís se atrapalhou na hora de argumentar para ficar no BBB 21. “Eu quero mostrar muito mais do que eu sou. Eu às vezes erro, mas quero muito ficar aqui, nem sei se tenho mais emprego…”, finalizou a dentista. O resultado do Paredão será nesta terça-feira (16).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários