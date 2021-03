BBB 21: Tiago Leifert fala da 2ª onda da Covid após comentários de Sarah

A participante do BBB 21, Sarah Andrade, 29, voltou a falar na tarde desta terça-feira (23) sobre a pandemia, reclamou dos protocolos de segurança durante o réveillon, classificando como “frescura”, durante conversa com Caio e Arthur.

A afirmação da sister revoltou internautas e sua equipe se posicionou dizendo que não compactua com sua opinião.

“Eu fui para Réveillon esse ano, uma frescura da porra. Toda hora chegava polícia, falando para ficar nas mesas, esse negócio de distanciamento, tinha que fazer teste antes”, falou. Arthur Picoli, 26, respondeu que não saiu de casa devido a pandemia e passou as festas de final de ano longe das famílias e amigos. “Passei Natal e Ano Novo sozinho”, falou.

Após os comentários de Sarah, o apresentador do programa, Tiago Leifert, informou ao vivo aos confinados que o Brasil vive a segunda onda da Covid-19 e que ela é “muito pesada”.

Viih Tube e Juliette começaram a chorar e Fiuk perguntou se a família dele estava bem. Nesta terça, o país registra mais de 3.000 mortes pela Covid em 24 horas, e a pandemia segue descontrolada.

Leifert sugeriu aos brothers para no Raio-X falarem para as fãs respeitarem os protocolos de segurança.

Após conversar com eles, disse que precisava falar da pandemia porque alguns achavam que está tudo bem e falavam de festas. Sarah ficou de boca aberta ao receber as informações.

Dias antes, Sarah já havia confessado em conversa com os colegas de confinamento que no ano passado fez diversas viagens e foi com frequência a baladas, tudo às risadas. Novamente, coube a Arthur o papel da razão.

Ele disse que segurou a onda no isolamento social e que só ia em casa de alunos com quem ele já convivia.

Internautas criticaram a afirmação de Sarah e pediram a sua expulsão. Uma pessoa marcou o diretor do programa, Boninho, dizendo que ela está debochando a pandemia e que está feio demais.

Outra internauta pede para darem bronca ao vivo na sister porque vai ficar feio para o programa em rede nacional “encorajando o povo a viajar e se aglomerar”.

A equipe de Sarah discordou da sister e publicou nas redes sociais que algumas palavras ditas dentro do programa doeram em muitas pessoas e com razão.

“Sarah errou, mas o jogo é lá dentro, aqui fora vamos fazer o que pudermos para ajudar os afetados pela pandemia. Sarita, ao sair, com certeza se arrependerá de palavras ditas e ficará feliz com a nossa atitude”, escreveu a equipe.

A atitude foi elogiada nas redes sociais pelo ator Bruno Gagliasso que tem promovido boa informação em mostrar para ela que houve de errado.

“Parabéns aos administradores da conta da Sarah Andrade que tem promovido boa informação e compromisso em mostrar para ela o que houve de errado em relação à pandemia. É disso que precisamos. União na conscientização das pessoas”, escreveu.

(Foto: © Reprodução / TV Globo)

