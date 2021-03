BBB21: Boninho confirma realização de segundo paredão falso

Após a decepção com a ida de Carla Diaz para o quarto secreto, o maior desejo do público do BBB21 é um segundo paredão falso.

E a dinâmica pode realmente acontecer, de acordo com confirmação do próprio Boninho.

Em resposta a um dos comentários de seu Instagram, o diretor confirmou um segundo paredão falso. “Vai ter outro paredão falso bigboss?”, perguntou o seguidor.

“Sim! Minha filha me cobra todo dia. A @abellafurtado não vai desistir”, respondeu.

Em outro comentário, no qual é questionado se desistiu do paredão falso, Boninho respondeu: “Lógico que não”. Nas redes sociais, o público do reality show está cheio de esperanças.

A atriz Carla Diaz não agradou com as decisões que tomou após voltar do primeiro paredão falso – principalmente no que diz respeito a Arthur, com quem se envolveu na casa.

Para o público, a participante ideal para o quarto secreto seria Juliette.

(Foto de capa: Reprodução/Tv Globo)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários