BBB21: Deborah Secco defende Juliette e detona Viih Tube

Deborah Secco está acompanhando o BBB21 com torcida declarada: Juliette. E, no Encontro desta quinta-feira (25/3), a atriz não apenas deixou isso claro, como aproveitou para detonar a relação da advogada com Viih Tube.

Falando sobre uma conversa tensa na qual a paraibana alertou a youtuber de que ela poderia ser opção de voto para Sarah e Rodolffo, Deborah comentou:

“Eu acho muito engraçado a Viih Tube falar que ela não consegue enganar, eu acho que ela está conseguindo enganar todo mundo o programa inteiro. E eu acho que a Juliette tentou genuinamente ajudá-la, a Juliette realmente gosta dela”.

Secco ainda teve tempo de dar aquela “cutucada” na loira. “A Viih Tube deixou a Juliette falando sozinha de uma forma bem grosseira“, garantiu.

A global também defendeu Juliette depois que Fátima Bernardes disse que alguém precisava avisar a confinada que ela não precisa resolver tudo na casa.

“Eu não julgo muito a Juliette. Talvez se eu estivesse em uma casa com todo mundo me apontando eu ia tentar me livrar das questões e colocar para as pessoas que estão do lado de fora que não foi assim que aconteceu. De verdade, a Juliette não fez nada de errado. A Juliette está sendo massacrada por nada”, afirmou Deborah.

