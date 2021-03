BBB21: Gil e Sarah decidem pedir perdão a Juliette: “Assumir o erro”

A volta de Carla Diaz do paredão falso do BBB21 na quinta-feira (11/03) faz parte dos brothers entrar em parafusos. Gil e Sarah estão entre os que mais sentiram com o retorno triunfal da atriz, porque se posicionaram contra ela várias vezes e chegaram a criticar Juliette pela proximidade com ela.

Contudo, depois de muito choro e lamentação, a dupla chegou a conclusão de que estava errado em algumas percepções e decidiu mudar de estratégia.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários