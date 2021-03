Bilionário francês morre em acidente de helicóptero

O deputado conservador e bilionário Olivier Dassault morreu em um acidente de helicóptero neste domingo (7/3), aos 69 anos. O acidente ocorreu na região da Normandia, no nordeste da França, por volta das 18h no local (14h no horário de Brasília). Assim como o político, o piloto da aeronave também morreu no incidente.

Olivier era o filho mais velho do bilionário francês Serge Dassault, fundador do Groupe Dassault. O grupo industrial comanda a Dassault Aviation, que produz os aviões caça Rafale, e também o jornal Le Figaro. Ele era o herdeiro direto dos empreendimentos. Segundo o ranking da Forbes de 2019, a fortuna de Olivier Dassault é de cerca de US$ 6 bilhões. A soma garantiu a ele o título de nono homem mais rico da França e de 261º do mundo. Vida política O bilionário era deputado no Congresso francês pelo partido liberal-conservador Os Republicanos. Ele ocupava a cadeira no parlamento desde 1998, mas ficou fora no ano de 2002. Emmanuel Macron, presidente da França, lamentou a morte de Dassault no Twitter e fez uma homenagem ao político e empresário. Ele escreveu que “Olivier Dassault amava a França. Ao longo de sua vida, ele nunca deixou de servir ao nosso país e promover seus fortes argumentos. Sua morte repentina é uma grande perda”.

