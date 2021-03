CBF e clubes concordam em seguir com futebol e debatem atenção maior a funcionários em protocolos de covid-19

A CBF finalizou nesta noite de quarta-feira reunião geral com clubes das Séries A a D – com cerca de 60 participantes entre presidentes de clubes e representantes – e o saldo foi de união para a continuidade do futebol. Os clubes se mostraram favoráveis a seguir os campeonatos estaduais e seguir os protocolos contra covid-19.

No início, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, fez longo discurso, falando das ações da entidade nacional do futebol. Usou como base também o estudo apresentado pela CBF sobre covid-19, com mais de 80 mil testes realizados e taxa de positividade de 2,2%.

Foto: Fernando Frazão/ Agência Brasil

