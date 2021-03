Chile impõe medidas mais duras e taxa de R$ 2 mil para viajantes do Brasil.

A detecção da cepa de Manaus em viajantes oriundos do Brasil acendeu um novo alerta nas autoridades do país

O Chile avança como nenhum outro país latino-americano na vacinação contra a covid-19, com cerca de 30% da população imunizada com pelo menos uma dose, mas ainda não consegue controlar a expansão dos contágios. Vários setores do país estão em quarentena, o que também limita o deslocamento entre os municípios. Mas o governo de Sebastián Piñera ainda permite a entrada de estrangeiros pelo Aeroporto Internacional Arturo Merino, em Santiago, e de chilenos vindos do exterior por esta e outras fronteiras, desde que cumpram quarentena na chegada.

A detecção da cepa de Manaus em viajantes oriundos do Brasil acendeu, porém, um novo alerta nas autoridades do país, que lida com uma ocupação de quase 95% de UTIs e sabe que uma variante com mais potencial de contágios complicaria ainda mais o cenário sanitário. Por isso, a partir da próxima quinta (25), quem quiser ir do Brasil para o Chile, além do PCR prévio e da quarentena obrigatória, também terá que pagar cerca de 400 dólares antes de embarcar.

O valor será cobrado para custear três dias de isolamento obrigatório em um hotel sanitário, o traslado para o local e o PCR na chegada a Santiago. Em entrevista exclusiva a Nossa, a Subsecretária de Saúde Pública do Chile, Paula Daza, explicou a medida, que durará pelo menos um mês.

Leia mais em UOL, clicando AQUI.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários