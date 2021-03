Com apenas 3 leitos de UTI disponíveis em todo o AC, 17 pessoas esperam por vaga

A superlotação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Acre, com pacientes em estado grave da covid-19, segue preocupando a população e as autoridades.

De acordo com o boletim de assistência divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), as UTIs disponíveis em Rio Branco já estão com 100% de lotação.

No Juruá, 23 das 26 existentes estão ocupadas, restando apenas 3 vagas em todo o estado. De acordo com o boletim, 17 pessoas aguardam uma vaga.

Leitos obstétricos já alcançaram a taxa de ocupação de 250%. Nesta segunda-feira (29), 163 novos casos da doença foram diagnosticados, além de seis mortes.

Transferência de pacientes

Diante da taxa de ocupação de leitos sobrecarregada no Sistema Único de Saúde, o Estado iniciou a transferência de pacientes para outras localidades onde há disponibilidade de leitos para tratamento da Covid-19.

Até o momento, Rio Branco já precisou transferir 9 pacientes, sendo 6 para o Amazonas e 3 para Cruzeiro do Sul.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários