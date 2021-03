Congresso Nacional: deputados aprovam Orçamento 2021

Por 346 votos a favor, 110 votos contrários e uma abstenção, deputados federais aprovaram o Orçamento de 2021 (PLN 28/20), em sessão do Congresso Nacional. O parecer aprovado é do relator geral, senador Márcio Bittar (MDB-AC).

Deputados ainda analisaram dois destaques, um do PSol e outro do Novo, mas foram rejeitados. Com isso, ficou mantido o texto do relator que segue para a apreciação dos senadores.