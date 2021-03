Dalai Lama recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19

Líder budista foi vacinado junto de mais dez pessoas que moram no mesmo refúgio que ele

Neste sábado (06), o líder espiritual do budismo e do Tibete, Dalai Lama , de 85 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. As informações foram apuradas pelo G1.

Ele foi imunizado na cidade de Dharmsala, no norte da Índia , onde ele vive em um refúgio. Após receber a primeira dose do imunizante, ele pediu para que as pessoas tenham esse ato de coragem e tomem a vacina contra a covid-19.

De acordo com um médico do hospital em que Dalai Lama se vacinou, o líder budista foi observado por aproximadamente 30 minutos após ter tomado a injeção. Cerca de outras dez pessoas que moram no refúgio de Daila Lama também foram vacinadas.

Todos receberam doses da vacina Covishield , que é produzida na Índia com a tecnologia disponibilizada pela Oxford em parceria com a AstraZeneca.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários