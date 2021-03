De carro novo, Hamilton deixa em aberto se continuaria na F-1 após 8º título

Com grandes chances de se tornar octacampeão na Fórmula 1 e se isolar como o piloto que conquistou mais títulos na história da categoria, Lewis Hamilton deixou em aberto se pretende ou não renovar seu contrato com a Mercedes por mais uma temporada.

O inglês de 36 anos explicou que uma mistura entre a conjuntura mundial atual e o fato de já ter conquistado tanto no esporte o fizeram optar por, no início de 2021, renovar seu acordo apenas até o final do ano.

”Antes de mais nada, eu estou em uma situação privilegiada por ter atingido a maior parte das coisas que eu queria, então eu não sinto a necessidade de ficar planejando a longo prazo. Acredito que estamos vivendo em uma época bem incomum, então eu queria só um ano [de contrato] e depois a gente pode conversar sobre fazer mais, se tivermos que fazer isso.”

As negociações para a renovação de Hamilton em 2021 acabaram se estendendo até o final de janeiro, mas o chefe Toto Wolff garantiu que não havia grandes pendências entre as partes.

”Eu e Lewis sempre estivemos muito alinhados. É que simplesmente não sentimos que era o momento de negociar enquanto o título não estava decidido.

Depois, ele pegou Covid no final do ano e, no começo de 2021, foi eu quem tive coronavírus”, explicou o austríaco, que já reconheceu anteriormente que a possibilidade de os salários dos pilotos entrarem no teto de gastos em 2022 motivou ambas as partes a assinarem por apenas um ano, já que o contrato do piloto mais caro do grid teria, fatalmente, de ser revisto neste caso.

Estaria Hamilton, depois de vencer tanto -ele conquistou seis dos últimos sete campeonatos, todos com a Mercedes -com dificuldades de encontrar motivação? Ele explicou durante o lançamento de seu carro para esta temporada, o W12, que seu grande objetivo no ano não está mesmo dentro das pistas. Ele quer fazer com que o discurso da promoção da diversidade no esporte passe a gerar ações concretas.

Este foi um tema importante durante as conversas para a renovação do contrato de Hamilton. Depois de ter identificado que apenas 12% de seus funcionários eram mulheres e 3% se identificavam como vindos de grupos de minorias étnicas, a equipe passou a estudar formas de mudar esse quadro.

Em dezembro de 2020, foi lançado o Accelerate 25, programa pelo qual, nos próximos cinco anos, pelo menos 25% de todos os novos contratados serão de grupos menos representados.

Além disso, a Mercedes vem firmando parcerias com escolas que oferecem cursos técnicos e têm grande representatividade de minorias no Reino Unido.

