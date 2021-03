Diagnosticado com dengue, presidente do Plácido de Castro está com suspeita de Covid-19

Renato Garcia sentiu primeiros sintomas há uma semana e está na capital aguardando resultado de exames. Vice-presidente do Tigre do Abunã diz que dirigente 'não está muito bem'

O presidente do Plácido de Castro, Renato Garcia, que foi diagnosticado com dengue recentemente, está com suspeita de Covid-19.

O dirigente trabalha como médico no município de Plácido de Castro, distante a 95 km da capital Rio Branco (AC), e faz parte da linha de frente do combate a pandemia no Acre.

A informação foi confirmada pelo ge nessa quinta-feira (25), com o vice-presidente do Plácido de Castro, Nerecildo Silva. De acordo com o dirigente, Renato Garcia começou a sentir os primeiros sintomas há uma semana.

– Os primeiros sintomas ele sentiu na sexta-feira quando foi assumir um plantão e não aguentou. Ele já teve Covid-19 há uns dois a três meses e está aqui em Rio Branco passando pelo processo de tomografia e outros exames para saber se está realmente (com a doença) – explica.

Segundo o dirigente, ainda que o médico não tenha recebido resultado positivo para coronavírus, o quadro clínico dele requer atenção. Ele diz que o momento é de oração pela recuperação do presidente do Tigre do Abunã.

– Ele não está muito bem não. Ele está com todos sintomas de Covid-19. Não anda 20 metros, já bate um cansaço. Agora é esperar o resultado sair. Vai dar tudo certo. O momento é orar pela situação dele – destaca o dirigente.

O ge tentou contato com a esposa de Renato Garcia, que está acompanhando o médico na capital para saber mais detalhes, mas obteve sucesso.

(Foto: Dito Bruzugu)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários