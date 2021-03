Edital de convocação- Ministério Apostólico Amor Supremo

Assembleia realizar-se no dia 02 de Março de 2021, as 10:00 hs

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO DA IGREJA EVANGÉLICA MINISTÉRIO APOSTÓLICO AMOR SUPREMO EM RIO BRANCO-ACRE.

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os membros da igreja evangélica MINISTÉRIO APOSTÓLICO AMOR SUPREMO de Rio Branco-ACRE e demais pessoas interessadas, para a ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO DA igreja evangélica MINISTÉRIO APOSTÓLICO AMOR SUPREMO de Rio Branco-ACRE, a em sua sede localizada na Rua 7 setembro, n° 499 – Bairro Raimundo Melo da cidade de Rio Branco, CEP 69.921038, no Estado do Acre, a fim de ser deliberados os seguintes itens, conforme ordem do dia:

– Fundação da Entidade Religiosa;

– Discursão e aprovação do Estatuto Social;

– Eleição e Posse da primeira diretoria;

– Assuntos diversos;

Pastor presidente Raimundo Fernandes Gadelha

Pastora Elaine de Souza Gadelha

Vice pastor presidente Lourival dos Santos Gomes

Pastora Maria das Chagas Sousa Costa Gomes

Rio Branco-Acre, 02 de Março de 2021

