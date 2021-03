Energisa inicia a obra que levará luz a Vila Restauração em Marechal Thaumaturgo

A Energisa Acre iniciou as obras de instalação de uma usina solar fotovoltaica que vai viabilizar o fornecimento de energia limpa e renovável por 24h ao dia para os moradores da comunidade que está localizada a 70 km do município de Marechal Thaumaturgo.

Na quinta-feira dia 18 de março, o governador do estado, Gladson Cameli, o diretor presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva, estiveram na Vila Restauração juntamente com outras autoridades, como o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior; o deputado estadual Wagner Felipe; o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko; o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Ronald Polanco; o procurador de Justiça Sammy Barbosa; o presidente do Deracre, Petronio Antunes; e os secretários Flávio Silva, da Casa Civil, e Silvania Pinheiro, da Comunicação.

Atualmente, as famílias têm acesso precário à energia elétrica, durante apenas três horas ao dia. Além disso, a energia gerada através da queima do óleo diesel e combustível poluente. O custo do combustível é rateado entre a prefeitura do município e moradores.

A missão do projeto é transformar a energia para essa comunidade através dos 600 painéis fotovoltaicos, sendo gerada 100% de fonte renovável e sustentável.

Com a instalação da usina fotovoltaica, os moradores da comunidade terão melhor qualidade de vida, poderão armazenar seus alimentos e medicamentos, investir em novas atividade produtivas. Além disso, terão um acesso mais amplo à informação e ao lazer.

O governador Gladson Cameli, comentou sobre a importância da iniciativa. “A Energisa tem sido uma grande parceira. Quero aqui agradecer ao presidente pelo empenho e pelo compromisso e também pedir a todos vocês que se cuidem. A energia já está chegando!”, completou o governador.

De acordo com José Adriano Mendes Silva, este é um projeto alinhado aos valores da Energisa de universalizar o acesso à energia elétrica em suas áreas de concessão.

“Chegamos ao Acre com o objetivo de levar uma energia de qualidade a todos os cantos do estado, suprindo uma demanda existente para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Acre. Essa é uma iniciativa inovadora e escolhemos o Acre porque esta região vive em perfeita harmonia com a floresta”, destacou o presidente.

DEPOIMENTOS

A comerciante Artemísia Cunha da Silva relatou sobre a dificuldade de conservar alimentos com a energia elétrica limitada. “Temos um desperdício muito grande de produtos. É muito prejuízo. Precisamos de uma energia melhor para que o negócio cresça”.

O morador Francisco Edigênio Moreira da Silva confirmou que a instalação da usina tem grande expectativa por parte dos moradores.

“Com a chegada da energia elétrica 24h por dia, as dificuldades serão sanadas. Será uma mudança histórica na nossa vila e trará benefícios incalculáveis a comunidade”.

“Estamos no meio da Amazônia, dentro de uma Reserva Extrativista conhecida mundialmente, a construção da usina solar é um sonho da comunidade. Aliando desenvolvimento social e conservação do meio ambiente. Valorizando e oferecendo qualidade de vida para a população”, falou o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko.

