Família acusa policiais militares de invasão domiciliar e violência no interior do Acre

A dona de casa Maria Antônia Santos da Costa Lima, moradora da comunidade Nova Cintra, acusa a Polícia Militar do município de Rodrigues Alves de invadir sua casa, sem ordem judicial; e de agressão física contra o esposo, em frente de crianças.

Segundo a mulher, o episódio de violência teria ocorrido na última segunda-feira (15). “Há mais de um ano, meu vizinho nos critica porque demos um terreno nosso para o meu cunhado morar. Daí, meu marido começou uma briga com ele, com luta corporal. Quando a polícia chegou, eles invadiram a minha casa com arma na mão e sem ordem judicial. Meus filhos ficaram todos em pânico”, relata Maria Antônia.

Ainda segundo a esposa, a polícia chegou de maneira truculenta. “Eles já chegaram xingando a minha irmã que está grávida, bateram no meu cunhado também; entraram sem a minha permissão. Eu quero saber se eles podem fazer isso, em casa de pai, e mãe, de filha; porque nós trabalhamos na agricultura e não somos bandidos para eles fazerem isso na nossa casa”, indaga a moradora.

De acordo com o relato, os policiais teriam agredido com chutes o agricultor José Márcio Rocha da Costa. Indignada, Maria Antônia cobra uma ação das autoridades responsáveis.

A Polícia Militar foi procurada para falar sobre o caso, mas até o fim desta matéria não conseguimos contato. O espaço segue em aberto

