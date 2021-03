Filho de Osama Bin Laden é pintor e se inspira em paisagens dos EUA

O 4º filho mais velho de Osama Bin Laden, Omar Bin Laden, 39, herdou da mãe o gosto pela pintura. Em entrevista à Vice norte-americana, ele falou sobre as suas inspirações, que vão desde a fazenda dos pais no interior da Arábia Saudita, onde brincava na infância, às paisagens do velho oeste americano.

Omar é fã de filmes que retratam o velho oeste, como os de Clint Eastwood. As paisagens em suas pinturas alternam as dunas de areia dos desertos sauditas e as margens do Rio Nilo, com os cactos, árvores secas e esqueletos de animais do Arizona.

