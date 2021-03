Friale prevê chegada de frente fria no domingo e fim de semana com chuvas torrenciais

O pesquisador Davi Friale publicou em seu site, O Tempo Aqui, que chuvas torrenciais devem cair no estado neste fim de semana. “As causas de tanta chuva são a elevada umidade do ar, originária do oceano Atlântico Norte, a baixa pressão atmosférica no oeste do Amazonas e a chegada, na tarde de domingo, de uma fraca frente fria, além de outros fatores atmosféricos”, escreveu.

Friale diz ainda que próximos dias, devido às chuvas intensas que deverão ocorrer, o nível dos principais rios do Acre voltará a subir. Segundo o pesquisador, em Tarauacá deve ocorrer mais uma enchente do rio neste fim de semana.

Entre este sábado (27) e a próxima terça-feira (30) as chuvas podem ocorrer a qualquer momento, com valores pluviométricos entre 50 e 150mm, podendo, em alguns pontos, passar de 150mm. As chuvas mais intensas, que poderão vir acompanhadas de temporais, com raios e ventanias, deverão ocorrer no domingo (28) e na segunda-feira (29).

A temperatura ficará amena, principalmente, na segunda-feira, com máxima abaixo de 26ºC na maioria dos municípios acreanos e das áreas próximas.

