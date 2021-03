Gladson diz que, na Capital, aplicação da vacina russa será feita pela Sesacre

O governador Gladson Cameli declarou ao ContilNet nesta terça-feira (23), que a aplicação das 700 mil doses da vacina Sputinik V, adquiridas pelo governo do Estado na última segunda-feira (22), será feita pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

“A imunização com a vacina que estamos comprando será feita, na Capital, pela equipe da secretaria estadual de saúde, e não pela prefeitura de Rio Branco”, garantiu.

A escolha do governo na aplicação dos imunizantes não é nada contra a Prefeitura da Capital, mas como o lote está sendo adquirido pelo governo, a aplicação ficará a cargo do governo e não do município.

O lote tem previsão de chegada para abril, porém, será preciso autorização emergencial da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa).

