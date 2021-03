Gladson garante nomeação de aprovados do cadastro de reserva da PM até sexta-feira

O governador Gladson Cameli gravou um pronunciamento oficial nas redes sociais na noite de segunda-feira (15), onde afirma que até a próxima sexta-feira (19), fará a nomeação dos 325 aprovados do cadastro de reserva do concurso da Polícia Militar realizado em 2017.

Cameli frisou que o total de nomeados vai contemplar o limite da lei de responsabilidade fiscal do Estado. Ou seja, ficarão de fora da lista de nomeados, os demais 175 integrantes da lista.

Segundo ele, a atitude é necessária para não comprometer a folha de pagamento dos servidores públicos ativos do Acre.

O chefe do executivo ressaltou que até o fim de seu mandato, fará novos concursos públicos, mas que para isso, o governo terá que estar dentro do limite prudencial estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

O governo já avisou anteriormente, que os novos nomeados só deverão realizar o curso de formação a partir de setembro deste ano.

