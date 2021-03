Governador Gladson Cameli está com covid-19; quadro de saúde é estável

O governador estava com sintomas como febre, dor de cabeça e no corpo

A Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) confirmou nesta segunda-feira (1) que o governador Gladson Cameli está com covid-19.

Ele havia se afastado das atividades ainda na manhã desta segunda-feira.

“O Governo do Estado do Acre, vem por meio desta nota, informar à população em geral que neste dia 01 de março de 2021, o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli foi diagnosticado com COVID-19, por exame de RT-PCR”, diz a nota.

Gladson estava com sintomas como febre, dor de cabeça e no corpo – característicos da doença.

O estado de saúde do governador é estável. Ele se encontra em casa recebendo os devidos cuidados.

