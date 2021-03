Homem de 63 anos é preso com arma municiada na Baixada da Sobral

Em uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar ao final da tarde desta segunda-feira, 01, foi possível prender M.J.F. de 63 anos em posse de um revolver calibre 32 municiado, além de munições de calibre 38.

A prisão do criminoso se deu no Bairro João Paulo, região da Baixada da Sobral, ao final da tarde da última segunda-feira. Ao ser abordado em via pública, os agentes de segurança realizaram uma busca minuciosa no veículo e foi possível encontrar 20 (vinte) munições calibre 38 e na residência citada, foi encontrada uma arma calibre 32, além de 16 (dezesseis) munições de calibre 32.

As buscas seguiram e foi possível apreender o valor de R$292,00 e 02 (dois) celulares Redmi, momento em que, o acusado recebeu voz de prisão sendo conduzida a delegacia para procedimento praxe onde foi lavrado o auto de flagrante por posse ilegal de arma de fogo, posse de munições e associação criminosa.

Os celulares, a arma e munições serão periciados para colher elementos comprobatórios que possam subsidiar as investigações.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários