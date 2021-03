Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

Veja o horóscopo por Oscar Quiroga para desvendar esta sexta-feira, 5 de março, de acordo com cada signo

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As ideias novas entusiasmam, porém, ainda há trabalho a fazer nas ideias que são antigas. Essas foram novas um dia também, mas hoje em dia se transformaram nas obrigações que você deve cumprir para sustentar a produtividade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A paciência está curta, mas os assuntos a tratar são longos e delicados. Por isso, valerá a pena você exercer o controle sobre suas emoções e impulsos, se atendo ao que seja necessário fazer para tudo dar certo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nem sempre haveria uma boa receptividade a você, apesar de toda a simpatia que emana de sua personalidade geminiana. Porém, neste momento, essa receptividade aumenta. Aproveite a onda e faça propostas. Aí sim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Muitas coisas à sua volta precisam de atenção, de conserto, de organização. Talvez você ache perda de tempo se dedicar a isso, já que haveria coisas mais interessantes, porém, este é o momento certo para ver isso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Dispersão nem sempre é uma coisa negativa, principalmente porque a alma não suportaria ficar focada o tempo inteiro. Este é um momento em que vale a pena buscar dispersão, e dedicar tempo e recursos ao divertimento.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Busque um lugar e, também, pessoas, que sirvam ao propósito de sua alma se sentir mais segura e confortável, porque nesta parte do caminho pesa bastante toda a distorção com que sua alma precisa lidar no dia a dia.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas isso não significa que seja possível aproveitar tudo. Pelo contrário, você terá de lutar contra a dispersão, se quiser que algo interessante seja obtido de tudo que acontece.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Quais são seus talentos? Quais desses você expressa e quais ficaram em estado potencial? Foque sua atenção no desenvolvimento de seus talentos ocultos, colocando o melhor de si sobre a mesa do jogo da vida.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aquilo que você busca está em busca de você também, porque é assim que a alma buscadora, aquilo que busca e o próprio ato de buscar se unificam no funcionamento do Universo, para que não haja possibilidade de falhar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Um pouco de quietude e distanciamento farão bem a você neste momento, pois, há muita coisa que merece bastante reflexão de sua parte. Esses são os assuntos que não seria sábio compartilhar com ninguém.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A política parece um insulto, mas é como resultado do exemplo das pessoas que a praticam oficialmente. Porém, a política que você precisa utilizar agora, é a maneira de articular diferentes interesses. União.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Exponha seus planos, coloque tudo sobre a mesa, aceite críticas, ouça sugestões, pois, este é um momento em que tudo teria uma real chance de entrar numa dinâmica objetiva. Evite perder tempo, ponha seus recursos em ação.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários